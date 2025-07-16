Плюси та мінуси життя у Варшаві: українка розповіла все, що треба знати

Українка Вікторія, яка вже 7 років проживає у Варшаві, розповіла про переваги та недоліки цього міста. Вона зазначила, що ця інформація буде корисна для тих, хто планує переїхати до польської столиці.

Вікторія переїхала до Варшави одразу після закінчення школи, щоб навчатися в університеті, і залишилася там працювати. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @viktoria.serehina.

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Плюси та мінуси Варшави

Перший плюс, який назвала дівчина – велика кількість українців.

Тут стільки українців, що інколи здається, що живеш десь у Києві. Просто з польськими вивісками. Тут вже стільки наших закладів, що просто не переходити,

– сказала вона.

Другий плюс, як зауважила Вікторія, пов'язаний із першим. У Варшаві дуже багато українських бізнесів. І це не тільки заклади, а ще й салони, спортзали та інші послуги. Там дуже багато наших бухгалтерів, юристів, сантехніків тощо.

Третім плюсом вона назвала те, що з Польщі дуже дешеві авіаквитки по всій Європі, та й по світу загалом. До прикладу, можна злітати в Італію всього за 100 злотих.

А тепер щодо мінусів. Першим дівчина назвала погоду. За її словами, з листопада по квітень там "неможливо жити" через дощ, вітер та вологу.

Другий мінус – великий попит на все. Пошук квартири – це голодні ігри. Хочеш у хороший заклад – стій у черзі. Треба до лікаря – почекай десь місяць,

– заявила Вікторія.

Останнім мінусом дівчина назвала сильну бюрократію. Вона зауважила: "добре, що є наші українці, які допоможуть з усіма цими питаннями".

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Переваги та недоліки Варшави: дивіться відео

До слова, раніше ми писали про те, скільки потрібно заробляти у Польщі, щоб вистачало на всі потреби.