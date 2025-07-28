Скільки українців насправді хочуть повернутися додому з Польщі: посол відповів

Значна частина українців зуміли пристосуватися у Польщі. Але посол України Василь Боднар заявив, що більшість біженців хочуть повернутися додому.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Польща Василь Боднар заявив, що намагається кожного місяця організовувати зустріч з українцями, щоб розуміти їхні проблеми та плани на майбутнє. Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю посла з "Радіо Свобода".

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Скільки українців хочуть повернутися в Україну або залишитися в Польщі?

За словами Боднара, приблизно 15 – 20% біженців планують залишатися у Польщі, бо почуваються там добре. Хтось, можливо, заснував бізнес, взяв у кредит квартиру чи подався на громадянство.

Однак значна більшість українців каже: "якщо завтра припиняється війна, ми їдемо додому".

Як якщо ви говорите з біженцями, з людьми, які виїхали недобровільно, а під силою обставин, то процентів 70 з них скаже, що вони хочуть повертатися,

– сказав посол.

Він розповів, що навіть бізнеси, які там мультиплікувалися і розвинулися, говорять, що хочуть повернутися. Тож посол зауважив, що головна задача України створити такі умови, аби це дійсно сталося.

Наразі найголовніші проблеми України, які непокоять українців за кордоном, це питання з поселенням, влаштуванням на роботу та пенсії.

Від нас залежить, чи створимо ми такі умови, які дозволять людям повернутися,

– додав він.

До слова, під час опитування, яке проводили навесні цього року, лише 14% українців заявили, що хочуть залишитися у Польщі назавжди.