Українці в ЄС приносять десятки мільярдів: хто кому насправді допомагає
- Українські біженці в ЄС суттєво вплинули на економіки країн, особливо Польщі, де внесли 99 мільярдів злотих до бюджету у 2024 році.
- Українці становлять близько 66% всіх легально працевлаштованих іноземців у Польщі, працюючи переважно у промисловості, транспорті, готельному бізнесі та будівництві.
Українські біженці, які знайшли прихисток у країнах ЄС, стали потужним рушієм економіки. Вони не лише поповнили ринок праці, а й створили додатковий попит на супутні послуги – транспорт, страхування, мобільний зв'язок і роздрібну торгівлю.
За оцінками експертів, завдяки цьому внесок українців у бюджети країн ЄС сягає десятків мільярдів євро. Про це повідомив голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник.
Хто найбільше відчув ефект?
Перший великий економічний ефект від української міграції відчула сусідня Польща. Завдяки спрощеній системі працевлаштування українці зайняли важливу частку ринку праці:
- близько 5% усіх зайнятих в економіці;
- 66% усіх легально працевлаштованих іноземців у країні.
Найбільше українці працюють у:
- промисловості та переробці (22 – 25%),
- транспорті і логістиці (12%),
- готельно-ресторанному бізнесі (14%),
- будівництві (13%).
ЄС заробив на українцях десятки мільярдів євро / Фото Unsplash
За підсумками 2024 року українські працівники додали до бюджету Польщі близько 99 мільярдів злотих, що становить приблизно 2,7% ВВП країни – майже рівноцінно витратам держави на оборону.
На кожен злотий соціальних виплат, що припадав на українців, польський бюджет отримав близько 5 злотих надходжень,
– пояснив Воскобойник.
Цікаво! Як зазначає Inkorr, станом на 31 липня 2025 року в Польщі працевлаштовано близько 741 000 громадян України – це приблизно левова частка усіх іноземних працівників, які працюють легально в Польщі. Таким чином українці становлять найбільшу групу серед трудових мігрантів у країні, і їхня кількість зросла порівняно з попереднім роком.
Чому українці – це поряток для Європи?
Європейські країни стикаються зі старінням населення: кількість пенсіонерів перевищує кількість молодих працівників. Українці, переважно віком до 50 років, стали важливим фактором підтримки економічної стабільності.
Є попит не на українців як таких, а на робочу силу. Вони готові працювати та швидко інтегруватися,
– підкреслив експерт.
На його думку, міграція після 2022 року вже перестала бути лише гуманітарним явищем – вона стала масштабним економічним фактором, а її ефект вимірюється не відсотками, а мільярдами євро.
