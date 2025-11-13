Українців "масово депортують" з Португалії: що відбувається насправді та до чого тут Росія
Російська пропаганда знову запустила хвилю дезінформації про українців за кордоном. Цього разу пропагандисти поширюють неправдиві повідомлення про нібито "масові депортації" громадян України з Португалії.
Цю інформацію офіційно спростували у Центрі протидії дезінформації, передає 24 Канал.
Дивіться також Говорила школярам, що "українці бомбили Донбас": чи звільнили вчительку у Дніпрі
Як з'явився фейк?
На низці проросійських каналів у соцмережах з'явилися повідомлення, що влада Португалії нібито "скасовує спеціальні закони" та "виганяє 60 тисяч українців". Як "доказ" вони наводять скриншот новини польського видання з заголовком про "втрату тимчасового захисту".
Як з'явився фейк / Фото Центру протидії дезінформації
Що відбувається насправді?
Насправді жодних депортацій не відбувається і навіть не планується. Як пише видання Sicnoticias.pt, португальське Агентство з питань інтеграції, міграції та притулку (AIMA) справді проводить перевірку близько 65 тисяч дозволів на тимчасовий захист, виданих ще у 2022 році.
Це робиться на вимогу Єврокомісії, щоб переконатися, що всі документи оформлені належним чином. Мовиться лише про оновлення даних та підтвердження легального статусу, а не про скасування захисту чи видворення українців. Українці в Португалії залишаються під захистом ЄС, який продовжено до березня 2026 року.
Подібні маніпуляції – частина інформаційної кампанії Кремля. Її мета – створити уявлення, що Європа нібито "втомилася від українців" і "позбувається біженців". Насправді ж країни ЄС продовжують програми підтримки, а оновлення документів – це звичайна адміністративна процедура, передбачена законодавством.
Яка роль українських біженців в ЄС?
Попри поширене уявлення, що українські біженці лише шкодять економіці тих країн, в які прибувають за притулком, це не так.
У третьому кварталі 2025 року українські біженці сплатили до бюджету Чехії 8,2 мільярда чеських крон, що значно перевищує витрати на їхню підтримку у 3,9 мільярда крон.
Зменшення витрат пояснюють зростанням економічної самостійності біженців, що працюють та сплачують податки, тоді як кількість осіб, які потребують допомоги, зменшилася до 83 тисяч.