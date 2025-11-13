Укр Рус
Закордон Поради тим, хто переїжджає в іншу країну Українців "масово депортують" з Португалії: що відбувається насправді та до чого тут Росія
13 листопада, 18:24
3

Українців "масово депортують" з Португалії: що відбувається насправді та до чого тут Росія

Альона Гогунська

Російська пропаганда знову запустила хвилю дезінформації про українців за кордоном. Цього разу пропагандисти поширюють неправдиві повідомлення про нібито "масові депортації" громадян України з Португалії.

Цю інформацію офіційно спростували у Центрі протидії дезінформації, передає 24 Канал.

Дивіться також Говорила школярам, що "українці бомбили Донбас": чи звільнили вчительку у Дніпрі 

Як з'явився фейк?

На низці проросійських каналів у соцмережах з'явилися повідомлення, що влада Португалії нібито "скасовує спеціальні закони" та "виганяє 60 тисяч українців". Як "доказ" вони наводять скриншот новини польського видання з заголовком про "втрату тимчасового захисту". 


Як з'явився фейк / Фото Центру протидії дезінформації

Що відбувається насправді?

Насправді жодних депортацій не відбувається і навіть не планується. Як пише видання Sicnoticias.pt, португальське Агентство з питань інтеграції, міграції та притулку (AIMA) справді проводить перевірку близько 65 тисяч дозволів на тимчасовий захист, виданих ще у 2022 році. 

Це робиться на вимогу Єврокомісії, щоб переконатися, що всі документи оформлені належним чином. Мовиться лише про оновлення даних та підтвердження легального статусу, а не про скасування захисту чи видворення українців. Українці в Португалії залишаються під захистом ЄС, який продовжено до березня 2026 року. 

Подібні маніпуляції – частина інформаційної кампанії Кремля. Її мета – створити уявлення, що Європа нібито "втомилася від українців" і "позбувається біженців". Насправді ж країни ЄС продовжують програми підтримки, а оновлення документів – це звичайна адміністративна процедура, передбачена законодавством.

Яка роль українських біженців в ЄС?

  • Попри поширене уявлення, що українські біженці лише шкодять економіці тих країн, в які прибувають за притулком, це не так.

  • У третьому кварталі 2025 року українські біженці сплатили до бюджету Чехії 8,2 мільярда чеських крон, що значно перевищує витрати на їхню підтримку у 3,9 мільярда крон.

  • Зменшення витрат пояснюють зростанням економічної самостійності біженців, що працюють та сплачують податки, тоді як кількість осіб, які потребують допомоги, зменшилася до 83 тисяч.