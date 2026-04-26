"Вийшла дуже здивована": українка розповіла про успішність в іспанських школах

Українка Віра, що вже не один рік живе в Іспанії разом з родиною, здала свого сина на навчання у місцеву школу – і результати її неабияк здивували.

Українка відвідала батьківські збори у класі свого 12-річного сина, і вийшла звідти неймовірно здивованою: відповідно до оцінок за другий семестр, дві третини учнів провалили іспити, повідомляє vira_vovchuk.

Що здивувало українку в іспанській школі?

Результати оцінювання наприкінці року в Іспанії впливають на те, чи дитину переведуть до наступного класу. І відповідно до проміжних оцінок, що оголосили на батьківських зборах, до другого класу старшої школи потрапили б лише 11 з 30 дітей.

Більшість дітей, за словами українки, "завалила" іспити – зокрема, математик з 30 дітей склали лише 9, а англійську мову – 13. Для того, аби скласти іспит, потрібно отримати принаймні 5 балів з максимально можливих 10.

Українка розповіла про освіту в школах Іспанії:

Дуже низькі показники. Дивно, адже в Іспанії навчатися дуже легко, програма нескладна. Якщо дитина вже опанувала мову, це не важко,

– поділилася жінка.

Втім, вона помітила, що в іспанських школах дуже шумно, діти в класах галасливі, і через це важко почути, що ж говорить вчитель. А в тій школі, де навчається син українки, всі постійно перебивають педагога.

До слова, в Іспанії обов'язкова шкільна освіта триває на рік менше, ніж в Україні, лише до 16 років, пише Study in Spain.

