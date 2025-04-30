Вальпургієва ніч: містичні традиції країн Європи в ніч на 1 травня
- Вальпургієва ніч святкується в Європі з язичницькими традиціями, включаючи спалювання вогнищ і опудал відьом для очищення від зла.
- Різні країни, такі як Чехія, Німеччина, Швеція, Фінляндія, Естонія та інші, мають свої унікальні святкові традиції, включаючи карнавали, танці, пікніки та театралізовані шоу.
- Вальпургієва ніч символізує перехід зими у весну та часто супроводжується громадськими заходами та святкуваннями.
Деякі країни Європи у ніч з 30 квітня на 1 травня відзначають Вальпургієву ніч. Це свято має глибокі язичницькі корені, однак досі збереглось.
Вальпургієва ніч – це святкування переходу зими у весну. Вважається, що в цей період злі сили особливо активні, тож Вальпургієва ніч в чомусь нагадує Геловін. Про це пише 24 Канал.
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Що таке Вальпургієва ніч?
Як святкують Вальпургієву ніч в Європі
- Чехія та Словаччина
В багатьох селах на центральних площах роблять ватру та спалюють опудало відьми, іноді розвішують "відьомські" фігурки. Свято поєднується з язичницьким очищенням – дим має виганяти зло.
Також на головній вулиці ставлять травневе дерево, яке є символом життя, зростання та достатку. А ще це талісман, який має захищати село.
Спалення опудала відьми у Празі / praha14.cz
- Швеція
Люди Запалюють великі багаття та співають весняні пісні. Університетські міста, як-от Уппсала та Лунд, святкують особливо гучно – з пікніками та парадами.
- Фінляндія
Там це одне з головних свят року, і особливо воно популярне серед студентів. Люди виходять на вулиці у білих капелюхах випускників, й святкують із шампанським та пончиками до глибокої ночі.
- Німеччина
Вважається, що цієї ночі відьми злітаються на гору Броккен.
Люди перевдягаються у відьом, запалюють великі багаття, влаштовують карнавали, танці та ярмарки, театралізовані шоу та ходу "відьом".
Святкування Вальпургієвої ночі в Німеччині / ts.fi
- Естонія
Місцеві також святкують з вогнищами, танцями та костюмами. Святкування менше, ніж у Німеччині чи Швеції, але досі популярне.