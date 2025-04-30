Вальпургиева ночь: мистические традиции стран Европы в ночь на 1 мая

Некоторые страны Европы в ночь с 30 апреля на 1 мая отмечают Вальпургиеву ночь. Этот праздник имеет глубокие языческие корни, однако до сих пор сохранился.

Вальпургиева ночь – это празднование перехода зимы в весну. Считается, что в этот период злые силы особенно активны, поэтому Вальпургиева ночь в чем-то напоминает Хэллоуин. Об этом пишет 24 Канал.

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Что такое Вальпургиева ночь?

В Вальпургиеву ночь, с 30 апреля на 1 мая, слабеет граница между мирами мертвых и живых, поэтому злые духи приходят к людям, а ведьмы слетаются на шабаш. Чтобы их отпугнуть, люди зажигают костры, звонят в колокола, поют песни и шумят. На рассвете наступает праздник Первомая.

Как празднуют Вальпургиеву ночь в Европе

Чехия и Словакия

Во многих селах на центральных площадях делают костер и сжигают чучело ведьмы, иногда развешивают "ведьмовские" фигурки. Праздник сочетается с языческим очищением – дым должен изгонять зло.

Также на главной улице ставят майское дерево, которое является символом жизни, роста и достатка. А еще это талисман, который должен защищать село.



Сожжение чучела ведьмы в Праге / praha14.cz

Швеция

Люди зажигают большие костры и поют весенние песни. Университетские города, например Уппсала и Лунд, празднуют особенно громко – с пикниками и парадами.

Финляндия

Там это один из главных праздников года, и особенно он популярен среди студентов. Люди выходят на улицы в белых шляпах выпускников, и празднуют с шампанским и пончиками до глубокой ночи.

Германия

Считается, что этой ночью ведьмы слетаются на гору Броккен.

Люди переодеваются в ведьм, зажигают большие костры, устраивают карнавалы, танцы и ярмарки, театрализованные шоу и шествие "ведьм".



Празднование Вальпургиевой ночи в Германии / ts.fi

Эстония

Местные также празднуют с кострами, танцами и костюмами. Празднование меньше, чем в Германии или Швеции, но до сих пор популярно.