310 метрів над землею: у Варшаві відкриється новий унікальний оглядовий майданчик

Цього літа у Варшаві планується відкриття Highline Warsaw. Він стане найвищим міським атракціоном в Європейському Союзі.

Нова локація буде розташована на вершині 310-метрового хмарочоса Varso Tower. Про це пише 24 Канал з посиланням на propertydesign.pl.

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У Варшаві відкриється новий оглядовий майданчик

Новий об'єкт займатиме загальну площу 1 800 квадратних метрів, пропонуючи відвідувачам унікальний досвід мультимедійних виставок, що включають технології доповненої та віртуальної реальності.

Крім того, у приміщенні буде оглядовий майданчик площею 400 квадратних метрів, звідки гості зможуть насолоджуватися панорамними видами.



Highline Warsaw – найвища міська пам'ятка у Євросоюзі / Фото propertydesign.pl, mat. prasowe

Серцем Highline Warsaw стане панорамний бар HighGarden із зеленою терасою.

Ми створюємо простір, де зможуть побачити місто з нової перспективи – як у буквальному, так і переносному значенні. Це момент, коли Варшава виходить на світову арену,

– наголосив Пшемислав Конечинський, гендиректор Highline Warsaw.

Компанія Magnicity оголосила про запуск нового проєкту у Варшаві, який стане п'ятою локацією компанії в Європі після успішних відкриттів у Парижі, Роттердамі та Берліні. Ця подія також стане шостим глобальним об'єктом Magnicity, приєднавшись до Чикаго в цьому списку.



У Варшаві відкриється новий унікальний оглядовий майданчик / Фото propertydesign.pl, mat. prasowe

Щорічно компанія приваблює понад 3 мільйони відвідувачів до своїх атракціонів по всьому світу.

До слова, у Венеції знову запровадять податок для одноденних туристів.