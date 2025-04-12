Скільки коштує зібрати великодній кошик у Польщі в 2025 році

Ціни зросли скрізь, і Польща не виняток. Символічний великодній кошик у 2025 році коштуватиме на 10% дорожче, ніж торік.

Також очікується, що ціни на яйця перед святом підскочать на 15 – 17% порівняно з минулим роком, адже їхня вартість вже почала зростати. Про це пише 24 Канал із посиланням на Strefa Biznesu.

Дивіться також Великдень 2025 буде особливим та рідкісним: де у світі й коли святкують Пасху

Ціни на великодні продукти у Польщі

На Великдень у Польщі заведено купувати масло, сир, яйця, ковбасу, оселедець, майонез, овочі та напої. Згідно з останніми дослідженнями, лише на їжу та напої під час свят сім’я з 4 людей може витратити до 1 200 злотих.

Що покласти на Великдень у Польщі: дивіться відео

Найбільше ціни виросли на ковбасу. Залежно від магазину вона коштує від 25 до 45 злотих за кілограм.

Вартість приготування домашньої великодньої паски може коливатися від 15 до 30 злотих, а якщо додати сухофрукти, то навіть до 50 злотих.

Найбільше доведеться віддати за горіхи, родзинки та гарне масло. Для порівняння, готова паска в кондитерській коштує в середньому 26 – 40 злотих, залежно від розміру та регіону.



Хороша домашня паска може вийти дорожчою, ніж в магазині / Pexels

Також господині традиційно готують журек. Якщо говорити про традиційний журек з ковбасою та беконом, то вартість приготування на людини становитиме близько 30 – 60 злотих.

Ціни за сам плетений кошик коливаються від магазину. Наприклад, традиційний кошик у Carrefour коштує від 12 до 20 злотих, у Pepco трендовий задекорований кошик коштує від 20 злотих.