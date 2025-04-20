Венеція повертає туристичний податок і ще й подвоює його: скільки доведеться платити

18 квітня Венеція відновила туристичний податок, запровадивши нову систему зборів. Відвідувачі культового міста тепер будуть платити за вхід залежно від того, коли придбані квитки.

Раніше податок уже діяв, але його було скасовано. Тепер повернули та ще й збільшили: у деяких випадках доведеться заплатити до 10 євро, пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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У Венеції знову буде податок для одноденних туристів

З 18 квітня по 27 липня 2025 року Венеція запровадила нову політику в'їзду, спрямовану на управління туристичним трафіком в історичному центрі міста. Відвідувачі, які планують відвідати місто у п'ятницю, суботу, неділю або у святкові дні, повинні будуть сплатити збір у розмірі 5 євро в години пік, а саме з 8:30 ранку до 16:00 вечора.

Для тих, хто не зареєструється щонайменше за 4 дні до візиту, плата подвоюється до 10 євро. Крім того, на туристів, які намагатимуться уникнути оплати, можуть бути накладені штрафи в розмірі від 50 до 300 євро.

Процес реєстрації відбуватиметься онлайн, і після успішної оплати туристи отримають QR-код як підтвердження.



Венеція повернула податок для одноденних туристів / Фото Unsplash

Збір не стягується з:

жителів Венеції та регіону Венето;

тих, хто приїжджає на роботу, навчання чи лікування;

туристів, що залишаються на ночівлю.

При цьому острови Мурано, Бурано та інші райони лагуни до нової програми не включені.

Для чого цей податок

Намагаючись боротися з надмірним туризмом і керувати потоком відвідувачів, особливо під час свят і вихідних, міська влада Венеції впроваджує нові заходи – туристичні податки.

Знакове місто, відоме своїми мальовничими каналами, нещодавно ледве уникло занесення до списку об'єктів культурної спадщини, що перебувають під загрозою зникнення, і на це рішення значною мірою вплинули негативні наслідки овертуризму.

До слова, в Італії туристам заборонили шльопанці в нацпарку Чінкве-Терре.