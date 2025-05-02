Тотальний блекаут охопив Балі: відома ймовірна причина відключення

На індонезійському острові Балі стався масштабний блекаут. Людям довелося сидіти з ліхтариками та готувати їжу на вогнищі. У регіоні також з'явилися проблеми з водопостачанням.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Ймовірну причину масового відключення світла вже встановили.

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Острів у Індонезії поринув у темряву

У п'ятницю, 2 травня, в частині Балі виникли проблеми з електропостачанням. Попередньо, блекаут стався через пошкодження підводного кабелю. У роботі мережі надвисоковольтної лінії електропередачі на головній підстанції Пемарон стався збій.

Спеціальні служби проводять роботи, аби відновити послуги постраждалим людям.

Наразі острів повністю знеструмлений, також зʼявилися проблеми з водою. Аби приготувати їжу, люди розпалюють вогнища.

На Балі стався блекаут / Фото CNN

Аеропорт острова також зазнав збоїв у роботі. Але рух рейсів все одно не зупинявся.

Державна комунальна компанія PLN заявила, що розслідує причину відключення електроенергії. Поступово триває процес відновлення електропостачання.

Який вигляд зараз має острів Балі: дивіться відео

На дорогах острова утворилися затори, а біля стійок реєстрації в аеропорту – великі черги.

Варто зазначити, що острів Балі є головним туристичним центром Індонезії. Минулого року сюди приїхало 6,3 мільйона іноземних туристів.

Масові відключення світла на Балі сталися після пережитого блекаута в Іспанії та Португалії. Через проблеми з електропостачанням в країнах південної Європи оголошували надзвичайний стан.