Повідомляє 24 Канал з посиланням на El Pais.

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Чому розслідування масштабного блекауту засекретили

Національний суд Іспанії засекретив розслідування обставин масштабного відключення електроенергії, що охопило країну в понеділок, 28 квітня.

У виданні зазначають, що таке рішення ухвалив слідчий суддя Національного суду Іспанії Хосе Луїс Калама на прохання прокуратури.

Зауважимо, що 29 квітня, суд відкрив справу для розслідування, чи не було масштабне відключення електроенергії 28 квітня наслідком "кібердиверсії".

Додамо, що компанія-оператор національної електромережі в Іспанії Red Eléctrica de España виключає кібератаку і заявляє, що блекаут стався через падіння сонячної генерації.

Нагадаємо, що станом на ранок 29 квітня в Іспанії та Португалії відновили 99% електропостачання після масштабного блекауту. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомляв, що провів ніч у штаб-квартирі оператора Red Eléctrica, та особисто контролював процес відновлення.