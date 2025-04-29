О 9 ранку 29 квітня король Іспанії проведе Раду національної безпеки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на El Pais та Red Eléctrica.

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Електропостачання в Іспанії відновлюють

У компанії оператора Red Eléctrica повідомили про задоволення 99,16% потреб у електроенергії.

Крім того, повністю відновлено роботу всіх підстанцій транспортної мережі, додала вона.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що провів ніч у штаб-квартирі оператора Red Eléctrica, контролюючи процес відновлення.

Ми працюємо без перерви, щоб відновити постачання. Дякую всім працівникам, які докладають зусиль для відновлення нормального життя,

– написав він.

Санчеса супроводжували віцепрем'єрки Марія Хесус Монтеро та Сара Ааген. У вівторок о 9:00 вони мають взяти участь у засіданні Ради національної безпеки під головуванням короля.

Нагадаємо, в понеділок близько 12:30 за місцевим часом без електроенергії залишилася майже вся територія Іберійського півострова – Іспанія, Португалія та частина Франції.