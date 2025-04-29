В 9 утра 29 апреля король Испании проведет Совет национальной безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на El Pais и Red Eléctrica.

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Электроснабжение в Испании восстанавливают

В компании оператора Red Eléctrica сообщили об удовлетворении 99,16% потребностей в электроэнергии.

Кроме того, полностью восстановлена работа всех подстанций транспортной сети, добавила она.

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что провел ночь в штаб-квартире оператора Red Eléctrica, контролируя процесс восстановления.

Мы работаем без перерыва, чтобы восстановить поставки. Спасибо всем работникам, которые прилагают усилия для восстановления нормальной жизни,

– написал он.

Санчеса сопровождали вице-премьера Мария Хесус Монтеро и Сара Ааген. Во вторник в 9:00 они должны принять участие в заседании Совета национальной безопасности под председательством короля.

Напомним, в понедельник около 12:30 по местному времени без электроэнергии осталась почти вся территория Иберийского полуострова – Испания, Португалия и часть Франции.