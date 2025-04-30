Сообщает 24 Канал со ссылкой на El Pais.

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Почему расследование масштабного блэкаута засекретили

Национальный суд Испании засекретил расследование обстоятельств масштабного отключения электроэнергии, охватившего страну в понедельник, 28 апреля.

В издании отмечают, что такое решение принял следственный судья Национального суда Испании Хосе Луис Калама по просьбе прокуратуры.

Заметим, что 29 апреля, суд открыл дело для расследования, не было ли масштабное отключение электроэнергии 28 апреля следствием "кибердиверсии".

Добавим, что компания-оператор национальной электросети в Испании Red Eléctrica de España исключает кибератаку и заявляет, что блэкаут произошел из-за падения солнечной генерации.

Напомним, что по состоянию на утро 29 апреля в Испании и Португалии восстановили 99% электроснабжения после масштабного блэкаута. Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщал, что провел ночь в штаб-квартире оператора Red Eléctrica, и лично контролировал процесс восстановления.