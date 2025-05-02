Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Вероятную причину массового отключения света уже установили.

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Остров в Индонезии погрузился во тьму

В пятницу, 2 мая, в части Бали возникли проблемы с электроснабжением. Предварительно, блэкаут произошел из-за повреждения подводного кабеля. В работе сети сверхвысоковольтной линии электропередачи на главной подстанции Пемарон произошел сбой.

Специальные службы проводят работы, чтобы восстановить услуги пострадавшим людям.

Сейчас остров полностью обесточен, также появились проблемы с водой. Чтобы приготовить еду, люди разжигают костры.

На Бали произошел блэкаут / Фото CNN

Аэропорт острова также потерпел сбои в работе. Но движение рейсов все равно не останавливалось.

Государственная коммунальная компания PLN заявила, что расследует причину отключения электроэнергии. Постепенно идет процесс восстановления электроснабжения.

Как сейчас выглядит остров Бали: смотрите видео

На дорогах острова образовались пробки, а у стоек регистрации в аэропорту – большие очереди.

Стоит отметить, что остров Бали является главным туристическим центром Индонезии. В прошлом году сюда приехало 6,3 миллиона иностранных туристов.

Массовые отключения света на Бали произошли после пережитого блэкаута в Испании и Португалии. Из-за проблем с электроснабжением в странах южной Европы объявляли чрезвычайное положение.