Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Эксперты отрасли считают, что избыток энергоснабжения из-за использования возобновляемых источников может нарушить работу энергосетей, вызвав дефицит.

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Относительно проблем с электроэнергией в Испании были предупреждения

В понедельник, 28 апреля, Испания потерпела сбои в электроснабжении. Из-за этого факта правоохранители начали несколько расследований. Министерство внутренних дел страны даже объявило чрезвычайное положение чрезвычайное положение.

Скачки в системе и отключении света в Испании случались еще за неделю до блэкаута. Так еще 22 апреля возле Мадрида не работали железнодорожные сигналы, в результате чего остановились по меньшей мере 10 скоростных поездов. К отключениям, вероятно, привело чрезмерное напряжение в электросети. В тот же день произошли сбои в работе нефтеперерабатывающего завода в Картахене.

Эксперт по энергетике Карлос Кагигал подтвердил, что нестабильность в энергосети была за несколько дней до массовых проблем со светом.

Премьер-министр Испании Педро Санчес и глава оператора энергосети REE Беатрис Корредор не считают, что причиной блэкаута является использование возобновляемых источников энергии.

Несмотря на это в отчете компании REE говорится, что малые генераторы возобновляемой энергии создавали дополнительное давление на инфраструктуру.

Также в стране существовал риск массовых отключений из-за закрытия угольных, газовых и атомных электростанций, что уменьшает балансировочные возможности сети.

Это может увеличить риск операционных инцидентов, которые могут повлиять на поставки и репутацию компании,

– заявили поставщики.

Так компания Almaraz накануне временно выключила два атомных энергоблока, ссылаясь на большие запасы энергии ветра делают их эксплуатацию неэкономичной. Один блок все еще не работал в понедельник.

Европейская энергетическая лоббистская организация ENTSO-E заявляла, что запланированное на 2027 год закрытие еще двух ядерных реакторов на АЭС "Альмарас" на юго-западе Испании может еще увеличить риски отключений электроэнергии. Однако в REE эту информацию опровергли и добавили, что компания может гарантировать стабильное энергоснабжение.

Напомним, отключение электроэнергии в Испании и Португалии вывело из строя системы связи и транспорта. Из-за этого массово остановилась промышленность и торговля.