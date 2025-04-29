В самом трудном положении оказались жители сельской местности и изолированных общин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Люди не знали, что происходит

Во время блэкаута в Европе миллионы людей в Испании и Португалии потеряли доступ к интернету. Хуже всего было людям из сел и отдаленных общин, где были проблемы и со связью.

Жители таких территорий не могли никому дозвониться, а на них не могли выйти их родные. В частности политический репортер Бен Блох целый день безрезультатно пытался связаться со своими родителями в Алгарве, что в Португалии.

Впоследствии он таки получил ответ от мамы, которой удалось поймать "одно деление" связи. И первое, что она спросила, у сына, это: "Вы знаете, что произошло? Мы не имеем доступа к новостям".

Этот разговор состоялся аж через 10 часов после сообщения о первом сбое.

Последняя информация. В полдень 29 апреля правительство Португалии сообщило, что электроснабжение полностью восстановлено по всей стране, а граждане теперь "подключены к сети нормально".

В то же время около 800 пользователей до сих пор сталкиваются с перебоями. В правительстве уверяют, что это не связано с блэкаутом.