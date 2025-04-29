У найскрутнішому становищі опинилися жителі сільської місцевості та ізольованих громад. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Люди не знали, що відбувається

Під час блекауту в Європі мільйони людей в Іспанії та Португалії втратили доступ до інтернету. Найгірше було людям із сіл та віддалених громад, де були проблеми й зі зв'язком.

Жителі таких територій не могли нікому додзвонитися, а на них не могли вийти їхні рідні. Зокрема політичний репортер Бен Блох цілий день безрезультатно намагався зв'язатися зі своїми батьками в Алгарве, що в Португалії.

Згодом він таки отримав відповідь від мами, якій вдалося зловити "одну поділку" зв'язку. І перше, що вона запитала, у сина, це: "Ви знаєте, що сталося? Ми не маємо доступу до новин".

Ця розмова відбулася аж через 10 годин після повідомлення про перший збій.

Остання інформація. Опівдні 29 квітня уряд Португалії повідомив, що електропостачання повністю відновлено по всій країні, а громадяни тепер "підключені до мережі нормально".

Водночас близько 800 користувачів досі стикаються з перебоями. В уряді запевняють, що це не пов'язано з блекаутом.