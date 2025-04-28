Блекаут в Європі: що відбувається в аеропортах ЄС

Від збою в електропостачанні 28 квітня сильно постраждали аеропорти Іспанії та Португалії. Деякі пасажири сильно скаржаться через хаос, який виник внаслідок інциденту.

Іспанська компанія повідомила, що аеропорти країни наразі працюють на генераторах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Португалія

Було кілька повідомлень з аеропорту Лісабона про втрату електроенергії, але, вочевидь, наразі вона відновилася.

Проте офіційних оновлень від самого аеропорту поки що не було.

Це жахливо... аеропорт нічого не зробив, щоб комусь допомогти, а тепер просто оголосив, що всі пасажири повинні покинути аеропорт і зв’язатися зі своєю авіакомпанією,

– сказала мандрівниця Шарлотта.

Люди чергують в аеропорту Лісабона / фото Шарлотта Кабана

Іспанія

Міжнародними аеропортами по всій країні керує авіакомпанія Aena. Вона повідомила, що найбільш завантажений в країні аеропорт Барахас (Мадрид) постраждав через відключення світла.

Через відключення електроенергії в аеропортах відбуваються деякі інциденти. Генератори надзвичайних ситуацій активні. Будь ласка, зверніться до своєї авіакомпанії, оскільки можуть виникнути перебої з доступом і наземним транспортом,

– мовиться в повідомленні.

Схожа історія була в Барселоні, однак там вже відновили живлення. Єдине, що поки що не працюють екрани на воротах.