Скільки коштує відпочинок в Дубаї у 2025 році

Дубай – популярний напрямок для відпочинку серед туристів. Проте це далеко не найдешевший варіант відпустки.

Ціни на відпочинок у Дубаї залежить від багатьох факторів, зокрема рівня житла, харчування та розваг. Про це пише 24 Канал.

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Ціни на відпочинок в Дубаї

Житло – найбільша проблема для туриста. Бюджетні варіанти можна знайти у хостелах. А ось вартість номера в тризірковому готелі починається від 60 доларів за ніч.

Тож, якщо хочете заощадити, то вигідніше брати тури. Для порівняння, 7-денний тур на двох у тризірковому готелі в районі Дейра коштує близько 720 доларів.

Розкішні п'ятизіркові готелі коштують значно більше. І це не дивно, аже саме у Дубаї розташований найдорожчий готель у світі.

Загалом вартість проживання у Дубаї сильно коливається від обраного рівня комфорту:

Хостели або бюджетні готелі – від 1 500 гривень за ніч.

Готелі 3 – 4 зірки – від 3 000 гривень за ніч.

Готелі 5 зірок – від 10 000 гривень за ніч.



Найдорожче в ОАЕ – це проживання та розваги / Pexels

Щодо харчування, то в недорогих кафе або фастфудах можна вкластися у 400 гривень на день. А ось харчування у ресторанах середнього рівня коштуватиме приблизно 1 000 гривень за день та вище.

Також слід врахувати вартість розваг. До прикладу, вхідний квиток у пляжний клуб в середньому коштує 150 AED (це орієнтовно 1 600 гривень).

І ще зважайте на сезонність. Високий сезон припадає на період з листопада по квітень, коли погода найбільш комфортна. У цей час ціни можуть бути вищими.