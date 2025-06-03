На популярному курорті Іспанії зафіксували небезпечний для життя вірус

Відпочивальникам, які їдуть цього літа до Іспанії, слід бути дуже обережними. МОЗ країни повідомило про випадок небезпечного для життя людини вірусу.

У популярному туристичному регіоні Саламанка виявили випадок Крим-Конго геморагічної гарячки. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Зверніть увагу. Перший випадок Крим-Конго геморагічної гарячки (ККГГ) на Саламанці зафіксували 28 травня 2025 року. Медики з'ясували, що людина підхопила вірус через укус кліща. Про стан пацієнта поки що не повідомляють.

Що таке Крим-Конго геморагічна гарячка

Це зоонозне захворювання, яке переносять іксодові кліщі та іноді мокреці. Вірусом можна заразитися внаслідок укусу цих комах або при контакті з кров'ю хворих людей.

Багато інфікованих переносять хворобу безсимптомно або ж з легкими симптомами, як от лихоманка чи головний біль. Однак якщо організм має слабкий імунітет, то симптоми можуть стати фатальними: крововиливи у шкірі та внутрішніх органах, некроз тканин, проблеми із серцем та навіть набряк мозку.

Агентство з охорони здоров'я Великої Британії (UKHSA) називає цю хворобу однією з найбільших загроз для громадського здоров'я.



Найчастіше люди заражаються ККГГ через укус кліща / Вікіпедія

Вважається, що щороку у світі реєструють від 10 до 15 000 випадків ККГГ у людей та близько 500 смертей внаслідок цього вірусу.

Однак через те, що багато інфікованих людей не мають симптомів, справжню кількість хворих визначити неможливо.

До слова, також в Іспанії попереджають про сильну спеку. Це додаткові небезпечні погодні умови для літніх людей та пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями, тож радимо туристам бути обережнішими.