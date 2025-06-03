На популярному курорті Іспанії зафіксували небезпечний для життя вірус
- У Саламанці, Іспанія, зафіксували випадок Крим-Конго геморагічної гарячки, яку передають іксодові кліщі.
Захворювання може протікати безсимптомно, але в разі відсутності імунітету можливі серйозні ускладнення, такі як крововиливи та некроз тканин.
Відпочивальникам, які їдуть цього літа до Іспанії, слід бути дуже обережними. МОЗ країни повідомило про випадок небезпечного для життя людини вірусу.
У популярному туристичному регіоні Саламанка виявили випадок Крим-Конго геморагічної гарячки. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.
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Зверніть увагу. Перший випадок Крим-Конго геморагічної гарячки (ККГГ) на Саламанці зафіксували 28 травня 2025 року. Медики з'ясували, що людина підхопила вірус через укус кліща. Про стан пацієнта поки що не повідомляють.
Що таке Крим-Конго геморагічна гарячка
Це зоонозне захворювання, яке переносять іксодові кліщі та іноді мокреці. Вірусом можна заразитися внаслідок укусу цих комах або при контакті з кров'ю хворих людей.
Багато інфікованих переносять хворобу безсимптомно або ж з легкими симптомами, як от лихоманка чи головний біль. Однак якщо організм має слабкий імунітет, то симптоми можуть стати фатальними: крововиливи у шкірі та внутрішніх органах, некроз тканин, проблеми із серцем та навіть набряк мозку.
Агентство з охорони здоров'я Великої Британії (UKHSA) називає цю хворобу однією з найбільших загроз для громадського здоров'я.
Найчастіше люди заражаються ККГГ через укус кліща / Вікіпедія
Вважається, що щороку у світі реєструють від 10 до 15 000 випадків ККГГ у людей та близько 500 смертей внаслідок цього вірусу.
Однак через те, що багато інфікованих людей не мають симптомів, справжню кількість хворих визначити неможливо.
До слова, також в Іспанії попереджають про сильну спеку. Це додаткові небезпечні погодні умови для літніх людей та пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями, тож радимо туристам бути обережнішими.