В Іспанії туристам буде складніше орендувати житло: що сталося

Останніми роками Іспанія активізувала свої зусилля для розв'язання проблем, пов'язаних із надмірним туризмом. Новий закон, який набув чинності 3 квітня 2025 року, спрямований саме на оренду приватних квартир для туристів.

Як пише 24 Канал з посиланням на Canarian Weekly, власники нерухомості в житлових комплексах по всій Іспанії тепер будуть зобов'язані отримати згоду від 60% своїх сусідів, перш ніж здавати житло в оренду відпочивальникам.

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В Іспанії ускладнили здачу житла туристам

Нові правила щодо туристичної оренди житла передбачають, що власники нерухомості повинні отримати необхідну підтримку перед тим, як розпочинати таку діяльність.

Якщо власник здає житло без належного дозволу, сусіди, в особі голови громади або інших мешканців, мають право вимагати негайного припинення діяльності. Невиконання цієї вимоги може призвести до судового позову з метою припинення несанкціонованого використання майна.

Масова здача приватного житла туристам призвела до житлової кризи в країні, оскільки це спричиняє зростання цін на апартаменти і позбавляє місцевих доступних за ціною варіантів довгострокового розміщення в хороших районах,

– пояснює влада.

Також туристи, які винаймають квартири в житлових будинках на короткий термін, за повідомленнями, створюють перешкоди для постійних мешканців. Скарги надходять на надмірний шум і сміття, що призводить до розчарування серед тих, хто живе в цих громадах постійно.

Водночас новий закон не вплине на квартири, які були здані в оренду до його прийняття.



В Іспанії ускладнили здачу приватних квартир туристам / Фото Unsplash

Розроблять ще й податкову структуру

Уряд Іспанії оголосив про плани створення нової податкової структури, яка класифікуватиме туристичну оренду як економічну діяльність. Вона підлягатиме оподаткуванню за принципом ПДВ.

В рамках цієї ініціативи з 1 липня 2025 року буде запроваджено центральний реєстр, спрямований на боротьбу з шахрайством у сфері короткострокової оренди житла.

Поки що залишається невизначеним, як ці законодавчі зміни вплинуть на доступність житла для туристів, однак експерти галузі попереджають, що запровадження додаткових податків на оренду нерухомості може призвести до зростання цін.

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