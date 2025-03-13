Сицилія розігрує безплатні вікенди на двох: як взяти участь

Мандрівники, які мріють побувати на Сицилії, мають можливість виграти там відпочинок. Все, на що їм потрібно буде розщедритися, це сицилійський туристичний податок у розмірі 1 євро.

За ціною меншою, ніж чашка еспресо, туристи можуть провести відпустку в прибережному містечку Сікуліана на Сицилії. Про це пише 24 Канал із посиланням на Euronews.

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Як виграти відпочинок в Сікуліані

Розіграш організовує Рада з туризму Сікуліани. Переможцям пропонують на 2 ночі залишитися в одному з закладів-партнерів організації.

Окрім проживання, місто візьме на себе витрати за харчування та екскурсії з гідом по визначних пам'ятках регіону.

Мандрівники, які хочуть взяти участь у розіграші, повинні надіслати оригінальне відео, пояснивши мотиви свого бажання взяти участь. Знятися потрібно разом з людиною, з якою плануєте їхати. Це може бути партнер, друг або будь-який інший член родини.



Сікуліана на Сицилії / Siculiana Turistica

У відео, до прикладу, можна сказати, що ви заслуговуєте на цю мандрівку, або що мрієте їсти сицилійську їжу. Варіантів – безліч. Головне бути щирими та креативними.

Подати заявку на участь можуть люди у віці від 18 років, зробити це потрібно до 15 березня.

Переможців обиратиме Рада з туризму. Вона оцінюватиме не лише мотивацію, а й оригінальність, креативність, а також ентузіазм і бажання відкрити для себе Сікуліану.

Довідка. Подати заявку можна на вебсайті Siculiana Turistica.

Є місця для 10 дуетів. Переможців оголосять 20 березня. Перший вікенд відбудеться 4 – 6 квітня.

До слова, раніше ми розповідали, що в Іспанії продають будинки за 1 євро. Однак багато з цих будівель перебувають у незадовільному стані й потребують значного ремонту.