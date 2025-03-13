По цене меньшей, чем чашка эспрессо, туристы могут провести отпуск в прибрежном городке Сикулиана на Сицилии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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Как выиграть отдых в Сикулиане

Розыгрыш организует Совет по туризму Сикулианы. Победителям предлагают на 2 ночи остаться в одном из заведений-партнеров организации.

Кроме проживания, город возьмет на себя расходы за питание и экскурсии с гидом по достопримечательностям региона.

Путешественники, которые хотят принять участие в розыгрыше, должны прислать оригинальное видео, объяснив мотивы своего желания принять участие. Сняться нужно вместе с человеком, с которым планируете ехать. Это может быть партнер, друг или любой другой член семьи.



Сикулиана на Сицилии / Siculiana Turistica

В видео, к примеру, можно сказать, что вы заслуживаете это путешествие, или что мечтаете есть сицилийскую еду. Вариантов – множество. Главное быть искренними и креативными.

Подать заявку на участие могут люди в возрасте от 18 лет, сделать это нужно до 15 марта.

Победителей будет выбирать Совет по туризму. Он будет оценивать не только мотивацию, но и оригинальность, креативность, а также энтузиазм и желание открыть для себя Сикулиану.

Справка. Подать заявку можно на вебсайте Siculiana Turistica.

Есть места для 10 дуэтов. Победителей объявят 20 марта. Первый уикенд состоится 4 – 6 апреля.

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