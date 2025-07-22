На курорті в Іспанії туристів заманюють у небезпечні місця "секретними пляжами"
- Місцеві жителі Майорки заманюють туристів у небезпечні місця, видаючи їх за "секретні пляжі".
- Використовуються фальшиві зображення і підроблені попередження для відлякування туристів.
- Деякі жителі підтримують ідею ексклюзивного використання пляжів тільки для місцевих.
Місцеві жителі Майорки, щоб побороти надмірний туризм на острові, почали вдаватися до жорстоких методів. Вони обманом заманюють мандрівників у небезпечні місця.
Такі рекомендації можна знайти в інтернеті все частіше. Про це пише 24 Канал із посиланням на Bild.
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Як туристів на Майорці заманюють у небезпечні місця?
Деякі місцеві рекомендують туристам відвідати на Майорці Son Gotleu, Son Roca, Son Banya Korea і La Soledad. Крім того, за допомогою штучного інтелекту вони генерують фальшиві зображення з казковими бухтами, яких насправді не існує.
Одна жителька попередила туристів у соціальних мережах про те, що насправді це соціально небезпечні райони Пальми, де процвітає наркоторгівля. І деякі з них навіть не розташовані біля моря.
Але це не всі методи, до яких вдаються жителі острова.
Як місцеві лякають гостей Майорки?
Деякі жителі Майорки також розміщують на пляжах підроблені таблички з попередженнями англійською мовою, наприклад про: отруйні медузи, обвалення скель або нібито закриття пляжу. Зазвичай на цих табличках є дрібний шрифт каталанською, де вказано, що насправді ніякої небезпеки немає.
Також журналісти дізналися, що все більше жителів Майорки підтримують ідею ексклюзивного права використання деяких пляжів тільки для місцевих.