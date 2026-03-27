Чи буде вихідний на Великдень у Польщі: ось як працюватимуть магазини у понеділок

У Польщі, як і в решті католицьких країн, Великдень цьогоріч відзначатимуть 5 квітня. Але не всі українці знають, чи варто розраховувати на вихідний наступного дня, у понеділок.

6 квітня 2026 року у Польщі є офіційно вихідним днем, і ця дата припадає на другий день святкування Великодня, пише InPoland.

Чи працюватимуть магазини у Польщі на Великдень?

6 квітня цьогоріч припадає на Великодній понеділок (Poniedziałek Wielkanocny), який у Польщі вважається державним святом, а відтак є неробочим днем на законодавчому рівні.

Великдень у цій країні традиційно святкується протягом двох днів – у неділю, що у 2026 році припадає на 5 квітня, та у понеділок. Варто підготуватися до того, що більшість державних установ, підприємств та магазинів у цей день або не працюватимуть взагалі, або ж матимуть скорочений день.

До слова, Великодній понеділок у Польщі має також чимале культурне значення, і також його називають "мокрим понеділком" – саме у цей день є традиція обливати людей водою як символ оновлення та очищення. Поляки зазвичай проводять цей дуже популярний святковий день у колі родини чи на відпочинку. Тож цей вихідний варто врахувати під час планування подорожей, покупок та роботи.

А великодній період у Польщі починається з Попільної середи, що цьогоріч припала на 18 лютого. Великий піст триває 40 днів – саме до свята. Що цікаво, фактично між Попільною середою 46 днів, але Великий піст триває тільки 40 днів без включення неділь, пише "Закупи у Польщі".

