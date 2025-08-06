Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українські біженці в Угорщині отримують завелику допомогу. Він сказав, що безробітні угорські громадяни отримують меншу.

Орбан заявив, що "безплатних грошей немає", і що українці не повинні отримувати більшу допомогу, ніж громадяни Угорщини. Про це пише 24 Канал із посиланням на Віктора Орбана у соцмережі X.

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Орбан хоче зменшити допомогу українським біженцям?

Орбан заявив, що коли Росія почала повномасштабне вторгнення, то Угорщина прийняла з України "тисячі" біженців.

Ми забезпечили їх усіх, допомогли всім. Навіть сьогодні в Угорщині перебувають десятки тисяч українців,

– сказав він.

За його словами, Угорщина – "єдина країна", яка надала українцям таку ж допомогу, як і угорцям.

Примітка. Це – маніпуляція. До прикладу, у Німеччині українці зі статусом тимчасового захисту отримують таку ж допомогу, як і громадяни країни: Bürgergeld (допомога по безробіттю для працездатних людей) та Sozialhilfe (соціальна допомога для непрацездатних людей).

Тож якщо угорський громадянин отримує допомогу по безробіттю протягом трьох місяців, а потім повинен взяти участь у громадських роботах, то, мій дорогий український друже, ви теж можете отримати стільки, скільки ми маємо. Ми віддамо вам половину своєї сорочки, але, можливо, не всю,

– заявив прем'єр Угорщини.

Зазначимо, що за останніми даними Євростату тимчасовий захист в Угорщині тримали 40 000 українців.