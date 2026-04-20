Українцям у Польщі дали 10 днів: хто може втратити виплати вже з травня

Українцям у Польща варто поквапитися з подачею документів на виплати за програмою "Родина 800+". Щоб не втратити гроші та уникнути затримок, заяву потрібно подати до кінця квітня.

Про це нагадали в ZUS. Там зазначили, що подати документи можуть не лише громадяни Польщі, а й іноземці, зокрема українці, які прибули після 24 лютого 2022 року.

Що варто знати про програму "Родина 800+"?

Ця програма передбачає щомісячну виплату у розмірі 800 злотих на кожну дитину незалежно від доходів родини. Податися можуть не лише громадяни Польщі, а й іноземці, зокрема українські біженці.

Важливо! Для громадян України діє додаткова умова – дитина повинна навчатися у польській школі.

Які терміни подачі?

Як мовиться на сайті уряду Польщі, щоб уникнути перерв у виплатах, заяву необхідно подати до 30 квітня. Ті українці, хто вже отримує допомогу, за умови подачі заявки до цієї дати, зможе безперервно отримувати виплати з 1 червня 2025 року до 31 травня 2026-го.

Якщо не вкластися у визначені терміни, чекатимуть перебої з нарахуваннями. Терміни залежать від дати подання заявки:

до 31 травня – виплати почнуться з липня (з компенсацією за червень);

до 30 червня – виплати почнуться з серпня (також із компенсацією за червень);

після 30 червня – гроші нараховуватимуть лише з місяця подання.



Як українцям у Польщі отримати гроші за програмою "Родина 800+" / Фото Pexels

Як подати заявку?

Подання документів можливе лише онлайн. Це можна зробити через:

платформу PUE ZUS;

мобільний застосунок mZUS;

портал Emp@tia (за наявності PESEL UKR);

інтернет-банкінг (якщо банк підтримує цю функцію).

Щоб претендувати на виплати, потрібно підтвердити:

законне перебування у країні;

право на роботу;

навчання дитини у польському закладі освіти.

Раніше ми писали, що у Польщі планують автоматично поновлювати виплати програми 800+ без щорічного подання заяви. Для цього можуть використовувати дані з системи ZUS. Такі правила можуть запровадити з 2027 року.