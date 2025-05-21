Українці в Чехії: хто може отримати до 108 тисяч крон на переїзд

Українські біженці, які проживають в гуртожитках у Середньочеському краї, можуть отримати до 108 тисяч крон на переїзд. Проте вони повинні відповідати певним вимогам.

Таку можливість ініціювали для того, щоб підтримати вразливих біженців, які втратили або незабаром втратять місце в гуртожитку, і допомогти їм перейти до самостійної оренди. Про це пише 24 Канал із посиланням на Blesk.cz.

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На що можна розраховувати

Допомогу надають лише при укладенні стандартного договору оренди. Кошти виплачують у формі одноразової грошової виплати, яка допоможе покрити основні витрати при переїзді: заставу, послуги рієлтора, орендну плату та комуналку.

Сума залежить від розміру домогосподарства:

1 – 2 людини можуть отримати до 60 000 крон;

3 – 4 людини – до 84 000 крон;

5 і більше людей – до 108 000 крон.

Окрім цього, Meet 2 Grow пропонує допомогти з пошуком житла, у комунікації та в оформленні документів.

Куди звертатись за допомогою? Заявку можна подати на сайті Meet 2 Grow. Проєкт фінансується за підтримки Європейського Союзу в рамках операційної програми Фонду притулку, міграції, інтеграції та бюджету чеського МВС.

Хто може отримати допомогу

Скористатися допомогою можуть українці, які:

Мають дійсний тимчасовий захист, виданий до 31 грудня 2023 року, і належно його продовжили.

Проживали у державному гуманітарному житлі у Середньочеському краї до 31 грудня 2023.

Наразі проживають у тому ж гуртожитку на умовах самооплати за договором про проживання.

Хочуть переїхати до орендованого житла, але стикаються з фінансовими, адміністративними або мовними труднощами.

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