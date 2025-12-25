Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Іспанії: точна сума від українки

Витрати в різних країнах можуть дуже сильно відрізнятися – і українка поділилася, скільки грошей їй потрібно для комфорту в Іспанії.

Іспанія – це далеко не найдорожча країна Європи, та для того, аби жити тут, ні в чому собі не відмовляючи, все ж знадобиться чимало грошей, повідомляє 24 Канал з посиланням на daria.musayeva.

Скільки українка витрачає в Іспанії?

Постійна та найбільша стаття витрат для українки – це оренда житла та комунальні послуги. Дівчина живу у чотирикімнатній квартирі з двома санвузлами, і це обходиться їй у 1400 євро, адже квартира розташована у новому районі Валенсії.

Ще приблизно 200 євро витрачається щомісяця на комунальні платежі. Чималі витрати в дівчини йдуть на б'юті процедури:

манікюр та педикюр – 120 євро;

догляд за обличчям у салоні – 100 – 200 євро;

лікувальні та доглядові масажі – 140 євро.

На заняття спортом українка витрачає приблизно 150 євро – це вартість занять з пілатесу та йоги.

Українка розкрила витрати в Іспанії: дивіться відео

А вийти в Іспанії в центр міста та не сісти десь на каву – місія нездійсненна, тож наїдаємо та напиваємо у закладах на 200 – 250 євро,

– поділилася дівчина.

Вона активно вивчає іспанську, і 250 євро на місяць платить за безлімітні заняття у мовній школі. За бензин українка платить 150 євро на місяць, а ось на продукти витрачає близько 600 євро.

