"Дуже спірна сума": українка розкрила, скільки доводиться витрачати в Іспанії щомісяця

Іспанія – це неймовірна сонячна країна, що приваблює величезну кількість експатів. І перед переїздом найбільше їх цікавлять ціни – тож українка, що живе у країні вже не один рік, поділилася витратами.

Іспанія – це одна з дешевших країн Європейського Союзу, але навіть там ціни можуть "кусатися". Але найбільше витрати залежать від обраного міста та стилю життя. Скільки приблизно грошей знадобиться на місяць у цій країні, розповідає lusia_irl.

Цікаво Доведеться заплатити 17 – 18 тисяч злотих: хто у Польщі втратив право на безплатну медицину

Які є витрати на місяць в Іспанії?

Перша і найбільша витрата – це оренда житла, і дівчині вона обходиться у 750 євро, але разом з комунальними послугами ця сума зростає до 900 – 950 євро на місяць. Окрім того, українка має котика, і на його утримання, догляд та їжу щомісяця витрачає 100 – 150 євро.

Українка розкрила витрати в Іспанії: дивіться відео

Якщо машина українки не ламається, тоді щомісяця доводиться витрачати всього 50 – 60 євро на пальне. Втім, блогерка переймається, що ціни на дизель можуть скоро зрости, і через це утримання автівки також подорожчає.

Наступний пункт – це дрібні витрати. Якщо чесно, це дуже спірна сума, тому що буває, що в місяць можемо витратити багато, а буває, що нічого не витратили. Тому якщо брати середньо, нехай це буде 300 євро,

– розповіла українка.

Відвідування спортзалу обходиться дівчині та її партнерові у 40 – 45 євро на місяць, та компанія блогерки компенсує їй усі витрати на спорт. Продукти в супермаркетах обходяться у 500 – 600 євро, і ще 100 щомісяця пара витрачає на доставку їжі.

Загалом щомісяця пара витрачає 2100 – 2500 євро.

Які в Іспанії зарплати?

Попри те, що ціни в Іспанії значно нижчі, ніж у багатьох інших країнах ЄС, розраховувати на дуже високу заробітну плату там також не варто, пише Expatica. Зокрема, мінімальна погодинна плата там становить 8,87 євро.

Відтак мінімальна зарплата на місяць в Іспанії зараз становить 1184 євро. Втім, тут є приємний бонус: виплачують її не 12, а 14 разів на рік, з подвійними зарплатами у липні та грудні, у сезон свят та відпусток.

А ось середня зарплата в Іспанії становить приблизно 28 050 євро на рік.

Що ще варто знати українцям перед переїздом до Іспанії?

Якщо ви хочете жити у Барселоні, слід підготуватися до нового й досить суворого правила, що ввели у місті зовсім нещодавно. Усім експатам протягом року доведеться довести знання мови. І лише іспанської вже недостатньо.

У регіоні Каталонія є три офіційні мови, і каталонська, звісно ж, є однією з них – саме вона є основною у спілкуванні більшості мешканців Барселони. Тож мер міста заявив, що її вивчення – це не лише цінна практична навичка, але й "вияв поваги". У випадку, якщо не вдасться довести знання мови, дозвіл на проживання можуть анулювати.