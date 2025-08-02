Скільки коштує місяць життя в Іспанії на двох: пара розповіла про витрати
- Пара витрачає на оренду квартири, комунальні послуги та інтернет близько 1 430 - 1 480 євро на місяць.
- Загальні місячні витрати пари, включаючи харчування, бензин, утримання кота та інші витрати, складають 4 000 - 5 000 євро.
- На продукти та харчування в закладах витрачається 1 100 - 1 200 євро, додаткові витрати на манікюр, педикюр, масаж, спорт та шопінг становлять 450 - 950 євро.
Українка Яна, яка проживає в Іспанії, розповіла про те, скільки вона витрачає там на місяць. Дівчина живе з чоловіком, а також має кота.
Загалом витрати пари значно перевищують базовий мінімум. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @yana.launova
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Скільки коштує проживання в Іспанії на двох?
Пара орендує квартиру за 1 300 євро, плюс комунальні послуги – це ще 100 – 150 євро на місяць. Також додатково потрібно оплачувати інтернет – це ще близько 30 євро.
На продукти подружжя витрачає приблизно 600 євро на місяць, а на харчування в закладах – 500 – 600 євро.
Натомість витрати на бензин становлять 100 євро.
Крім того, у пари є кіт, на утримання якого йде ще приблизно 100 євро на місяць.
Додаткові витрати:
- Манікюр, педикюр та барбершоп: приблизно 100 євро на місяць.
- Масаж: 100 – 200 євро.
- Спорт чоловіка: 50 євро.
- Шопінг: 200 – 600 євро.
Загалом Яна підсумувала, що базовий мінімум в Іспанії – 3 000 євро. Але зазвичай у пари виходить 4 000 – 5 000, бо ще вони мають додаткові витрати.
До слова, нещодавно інша українка розповіла про мінуси життя в Іспанії.