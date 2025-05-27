Скільки коштує життя в Польщі: українка порахувала та жахнулася
- Українка Аліна, яка мешкає в Польщі, витрачає дуже багато на оренду житла, продукти, садочок, кафе та дитячі розваги.
- Аліна економить 7 000 гривень на місяць, відмовившись від салонних процедур.
Українка Аліна, яка проживає у Польщі, зізналася, скільки її сім'я витрачає на місяць. Після підрахунків дівчина сама здивувалась.
Водночас слід зауважити, що в Аліни та її чоловіка є пес та дитина. Тому природно, що їхні витрати вищі. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @alina_aharkova.
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Скільки коштує місяць проживання у Польщі
Аліна порахувала витрати за основними категоріями та здивувалася:
- Оренда житла та комунальні послуги – 33 000 тисячі гривень на місяць;
- На продукти, засоби гігієни, памперси та корм для собаки йде приблизно 40 000 гривень;
- На садочок-ясла – 22 000 гривень;
- Їжа в садочку – 2 000 гривень;
- Походи в кафе 2 – 3 рази на тиждень – 2 000 гривень;
- Дитячі розваги та іграшки – 3 тисячі гривень.
Тобто витрати на базові потреби становлять мінімум 100 000 гривень щомісяця. Дівчина зауважила, що це без одягу, подорожей чи непередбачуваних покупок у форс-мажорних ситуаціях.
І наче нічого зайвого, а цифра – як з хорошого серіалу про фінансову драму,
– сказала Аліна.
Слід зазначити, що за підрахунками експертів приблизно стільки й потрібно заробляти у Польщі сім'ї з однією дитиною, щоб мати змогу комфортно жити.
Витрати у Польщі на місяць: дивіться відео
Українка також поділилася, що зараз економить близько 7 000 гривень на місяць, тому що перестала фарбувати волосся, нарощувати вії та робити манікюр та педикюр в салоні.