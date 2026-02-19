Загальна сума вражає: українка розкрила, скільки витрачає за місяць у США
- Українка, що живе в Каліфорнії, витрачає на місяць 4 770 доларів, з яких найбільша частина йде на оренду квартири за 1800 доларів.
- Щомісячні витрати також включають 1200 доларів на продукти, 450 доларів на машину, 220 доларів на телефонний зв'язок, та інші дрібні витрати.
Українка, що живе в Каліфорнії, поділилася, скільки грошей їй доводиться витрачати у США – і витрати справді чималі.
Українка живе разом з чоловіком у Сакраменто – і для того, аби підтримувати комфортний рівень життя, грошей доводиться витрачати чимало, повідомляє by.elinaganeva.
Скільки українка витрачає на місяць у США?
Найбільша витрата блогерки на місяць – це оренда квартири; і попри те, що житло не розкішне, за нього щомісяця доводиться платити 1800 доларів. В цю суму вже входить оплата за воду та вивіз сміття, але додатково потрібно оплачувати електрику та газ, і це виходить 120 та 50 доларів відповідно.
450 доларів на місяць українка виплачує за машину, а ще 120 – за страхування. Також щомісячні витрати включають бензин – 150 доларів.
Ще один важливий пункт витрат – це їжа. На продукти пара витрачає приблизно 1200 доларів.
Поїсти смачненьке ми любимо, хоча і ціни відчутно зросли. Бо ще 2 роки тому ми витрачали 850, хоча наші смакові вподобання не змінилися,
– поділилася українка.
Кафе, ресторани та покупки смаколиків поза домом обходяться додатково у 200 доларів на місяць. 220 доларів коштує оплата рахунків за телефонний зв'язок, і ще 60 – домашній інтернет.
Також є такі витрати:
- невеликі покупки – 300 доларів;
- різноманітні підписки – 100 доларів.
Отож, загальна сума витрат на місяць складає 4 770 доларів – і це лише базові потреби пари.
Цікаво! Середня заробітна плата у США станом на 2026 рік становить 53 490 доларів на рік, пише Jobted.
