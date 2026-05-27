Несподівана сума: українка чесно розповіла про місячні витрати в Італії

Італія для багатьох людей видається ідеальним місцем для переїзду – море, неймовірна архітектура та природа, а також багата культура. Втім, перед ухваленням важливого рішення про переїзд потрібно дізнатися, у скільки обійдеться життя у країні.

Українка, що переїхала до Італії та живе неподалік Мілану, розповіла, скільки їй доводиться витрачати у країні щомісяця, повідомляє nadia.orysh.

Скільки потрібно грошей для життя в Італії?

Через життя біля дуже популярного Мілану житло для українки обходиться досить дорого. Саме воно є найбільшою витратою дівчини, і щомісяця вона обходиться у 900 євро.

Але це не оренда, це кредит за квартиру,

– поділилася вона.

За комунальні послуги – світло й газ – вона віддає додатково 300 євро на місяць. Та ціни сильно залежать від сезону, тож взимку доводиться платити дещо більше.

Продукти обходяться у 400 євро на місяць. Але українка зауважила, що на них цілком реально заощадити – ось тільки для цього доведеться ходити по різних магазинах.

На роботу я їжджу машиною, дорога займає близько 20 хвилин. Все залежить від трафіку, тому на бензин йде приблизно 100 євро на місяць,

– розповіла блогерка.

Отож, загальна сума на місяць – приблизно 2000 євро кожного місяця, і це лише основні витрати. До прикладу, українка не рахувала гроші, що витрачає на каву, походи у кафе та ресторани, різні розваги.

Цікаво! Італія – це одна з небагатьох країн ЄС, де немає мінімальної зарплати, натомість заробітки регулюються колективними договорами. Згідно з ними мінімальні ставки коливаються від 7 до 9 євро на годину залежно від регіону.

Що ще варто знати перед переїздом до Італії?

Українка, що вже протягом тривалого часу живе в Італії, розкрила кілька несподіваних мінусів життя у цій країні. Про багато з них люди дізнаються тільки після переїзду. Ось кілька з них: