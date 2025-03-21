В Індонезії потужне виверження вулкана: частину рейсів на Балі скасували, оголошено евакуацію

В Індонезії почалось виверження вулкана Левотобі. Через небезпеку скасували частину рейсів на популярний серед туристів курортний острів Балі.

Велике виверження вулкана почалося ввечері 20 березня. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Довідка. Вулкан Левотобі розміщений на острові Флорес в Індонезії, в провінції Східні Нуса-Тенгара. Це значно східніше від острова Балі, у напрямку Австралії.

Вулкан Левотобі: показуємо на карті

Яка ситуація зараз в Індонезії

Невеликі виверження вулкана почалися ще 13 березня. Однак тепер ситуація значно серйозніша.

Левотобі викинув у небо хмару попелу на висоту понад 8 кілометрів. Місцева влада підвищила рівень небезпеки до найвищого та оголосила евакуацію. Під час неї постраждала одна людина.



Стовп диму над вулканом / фото з X

Також одна з австралійських авіакомпаній скасувала всі свої рейси з Австралії на Балі.

Тим часом представник аеропорту Балі повідомив, що аеропорт все ще працює. Однак 7 міжнародних рейсів скасовано, також затримано деякі внутрішні рейси.