Большое извержение вулкана началось вечером 20 марта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Справка. Вулкан Левотоби расположен на острове Флорес в Индонезии, в провинции Восточные Нуса-Тенгара. Это значительно восточнее острова Бали, в направлении Австралии.

Вулкан Левотоби: показываем на карте

Какая ситуация сейчас в Индонезии

Небольшие извержения вулкана начались еще 13 марта. Однако теперь ситуация значительно серьезнее.

Левотоби выбросил в небо облако пепла на высоту более 8 километров. Местные власти повысили уровень опасности до самого высокого и объявили эвакуацию. Во время нее пострадал один человек.



Столб дыма над вулканом / фото с X

Также одна из австралийских авиакомпаний отменила все свои рейсы из Австралии на Бали.

Между тем представитель аэропорта Бали сообщил, что аэропорт все еще работает. Однако 7 международных рейсов отменены, также задержаны некоторые внутренние рейсы.