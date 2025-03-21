Большое извержение вулкана началось вечером 20 марта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Справка. Вулкан Левотоби расположен на острове Флорес в Индонезии, в провинции Восточные Нуса-Тенгара. Это значительно восточнее острова Бали, в направлении Австралии.
Вулкан Левотоби: показываем на карте
Какая ситуация сейчас в Индонезии
Небольшие извержения вулкана начались еще 13 марта. Однако теперь ситуация значительно серьезнее.
Левотоби выбросил в небо облако пепла на высоту более 8 километров. Местные власти повысили уровень опасности до самого высокого и объявили эвакуацию. Во время нее пострадал один человек.
Столб дыма над вулканом / фото с X
Также одна из австралийских авиакомпаний отменила все свои рейсы из Австралии на Бали.
Между тем представитель аэропорта Бали сообщил, что аэропорт все еще работает. Однако 7 международных рейсов отменены, также задержаны некоторые внутренние рейсы.