Велике виверження вулкана почалося ввечері 20 березня. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Довідка. Вулкан Левотобі розміщений на острові Флорес в Індонезії, в провінції Східні Нуса-Тенгара. Це значно східніше від острова Балі, у напрямку Австралії.

Вулкан Левотобі: показуємо на карті

Яка ситуація зараз в Індонезії

Невеликі виверження вулкана почалися ще 13 березня. Однак тепер ситуація значно серйозніша.

Левотобі викинув у небо хмару попелу на висоту понад 8 кілометрів. Місцева влада підвищила рівень небезпеки до найвищого та оголосила евакуацію. Під час неї постраждала одна людина.



Стовп диму над вулканом / фото з X

Також одна з австралійських авіакомпаній скасувала всі свої рейси з Австралії на Балі.

Тим часом представник аеропорту Балі повідомив, що аеропорт все ще працює. Однак 7 міжнародних рейсів скасовано, також затримано деякі внутрішні рейси.