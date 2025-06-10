Фонтани лави висотою в хмарочос: неймовірні кадри виверження вулкана на Гаваях в прямому ефірі

На Гаваях знову вивергнувся Кілауеа – один із найактивніших вулканів світу. Фонтани з лави досягали висоти 100 метрів, це приблизно як 25 – 30 поверхів будинку.

І це ще не кінець – ймовірно, вулкан випускатиме ще більші лавові фонтани. Про це пише 24 Канал із посиланням на Гавайську вулканологічну обсерваторію Геологічної служби США.

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Неймовірні кадри виверження вулкана Кілауеа на Гаваях

Гавайська вулканологічна обсерваторія Геологічної служби США (USGS) повідомила, що це вже 25-й епізод виверження Кілауеи. Він розпочався 11 червня о 11:57 за гавайським стандартним часом.

Пояснення. Загалом вивершення вулкана розпочалося аж 23 грудня 2024 року. Відтоді вулкан то вивергається, то робить "паузу" на кілька днів.

USGS веде онлайн-трансляції вулкана на Гаваях з різних ракурсів. Наразі фонтан стишився, однак лава продовжує витікати.

Якщо трішки промотати відео, то можна роздивитися, як вулкан "випльовував" лаву 11 червня, або ж зачекати на нове виверження та стати свідком подій у реальному часі.



Виверження вулкана Кілауеа в обід 11 червня / Скриншот з відео USGS



Виверження вулкана Кілауеа ввечері 11 червня / Скриншот з відео USGS



Виверження вулкана Кілауеа ввечері 11 червня / Скриншот з відео USGS

Ризики виверження вулкана Кілауеа

Виверження відбувається в закритій зоні Національного парку вулканів Гаваїв, де оголошений помаранчевий рівень тривоги.

Потоки лави повільно просуваються вниз по схилу, і їх стримують інші гірські вершини, тому пожежної небезпеки немає.

Попри це, виверження створює ризики для авіації й для тих, хто перебуває у безпосередній близькості біля вулкана, оскільки його випари містять вулканічний смог, діоксид сірки та вуглекислий газ.

Також існує небезпека зсувів ґрунту та обвалів гірських порід.