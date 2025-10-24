Рекордні показники: Словаччина повідомила про різкий сплеск виїздів українців

Після того як наприкінці серпня уряд України дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років, на словацькому напрямку різко зріс потік молодих українців. Лише за перший місяць дії нових правил Служба прикордонної та іноземної поліції Словаччини повідомили, що понад 11 000 українських чоловіків цієї вікової категорії перетнула кордон.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані відомства у відповідь на запит "Української правди. Життя".

Згідно зі статистикою, найбільше перетинів кордону відбулося 21 – 22 вересня, коли до Словаччини в'їхало майже 500 українців-чоловіків віком 18 – 22 роки.

Яка динаміка перетинів кордону?

Упродовж більшої частини вересня кількість в'їздів до Словаччини перевищувала кількість виїздів. Це означає, що більше людей перетинало кордон у напрямку ЄС, ніж поверталося в Україну.

Однак ближче до кінця місяця обидва показники почали знижуватись. При цьому прикордонники повідомили, що двом українцям із цієї вікової групи відмовили у в'їзді до Словаччини. Причинами стали положення пункту F та H1-SISII Кодексу шенгенських кордонів, які стосуються можливих ризиків для безпеки, внесення особи до Шенгенської інформаційної системи або наявності заборони на в'їзд до країн ЄС.



Виїзд чоловіків 18 – 22 років / Фото ДПСУ

Контекст: норма про дозвіл виїзду чоловіків віком 18 – 22 роки запрацювала 28 серпня 2025 року. Для перетину кордону громадяни мають пред'явити паспорт та військово-обліковий документ – у паперовій або електронній формі.

Яка ситуація у Польщі?

Як пише Business Insider Poland, схожа тенденція є і у Польщі. Згідно з даними Прикордонної служби Польщі, у період з 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстрували понад 53 000 перевірок чоловіків віком 18 – 22 роки. Таким чином, і Польща, і Словаччина залишаються ключовими маршрутами виїзду молодих українців після набуття чинності нових правил.

Кому дозволений виїзд за кордон під час війни?