Перетин кордону чоловіками у 2025-му: чи можна виїхати 21-річному
- Українські чоловіки віком від 18 до 60 років мають обмеження на виїзд за кордон, але існують винятки.
- Чоловіки, які досягли 60 років або мають відстрочку, можуть виїжджати, а молоді чоловіки – від 18 до 25 років – можуть виїжджати для навчання за наявності відповідних документів.
В Україні чоловіки віком від 18 до 60 років підпадають під обмеження на поїздки за кордон. Оскільки в країні триває мобілізація.
Водночас для окремих категорій населення діють певні винятки. Хто з чоловіків може виїхати за кордон у 2025-му, й чи дозволено покинути межі країни хлопцю 21 року, розповідає 24 Канал.
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Хто може виїхати за кордон у 2025 році
З січня 2025 року, як і після 17 липня 2024-го, українські чоловіки призовного віку – від 18 до 60 років – зобов'язані пред'являти військовий квиток для виїзду за кордон, якщо у них є вагомі підстави для перетину кордону.
Це передбачено постановою про мобілізацію, який поширюється на всіх громадян України з 18 травня.
Право на виїзд за кордон мають:
- заброньовані на період мобілізації;
- визнані військово-лікарською комісією непридатними до військової служби за станом здоров'я;
- чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше неповнолітніх дітей;
- батьки-одинаки;
- ті, хто має дитину віком до 18 років і чоловіка/дружину, який/яка проходить військову службу за одним із видів військової служби;
- інші категорій осіб, визначені статтею 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію (постійний догляд за особами з інвалідністю, виїзд на лікування за кордон, відповідний робочий контракт тощо).
Особи, які мають відстрочку від мобілізації, можуть виїхати за кордон за наявності відповідної відмітки у військових документах.
Право на виїзд за кордон мають і чоловіки, які досягли граничного віку перебування в запасі, – 60 років.
Чи може виїхати за кордон хлопець 21 рік
- Студенти
За межі України мають змогу виїхати хлопці-студенти віком від 18 до 22 років, які їдуть для продовження навчання. На кордоні вони мають пред'явити документи про зарахування до закордонних навчальних закладів.
- Військові
Крім того, пропуск через державний кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років може здійснюватися, якщо особа проходила військову службу за контрактом у Збройних силах або розвідувальному органі Міноборони.
Ці особи можуть перетинати державний кордон за наявності:
- довідки від військової частини або керівника територіального центру комплектування (у документі мають бути дані про укладений контракт);
- військово-облікового документа, що підтверджує проходження служби.
Своєю чергою з 1 червня 2024 року чоловіки, що проживають за кордоном, більше не мають права виїжджати з України під час воєнного стану.
24 Канал не заохочує читачів виїжджати за кордон. Матеріал має на меті забезпечити розуміння законодавства та відповісти на найпоширеніші запитання аудиторії.