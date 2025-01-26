Перетин кордону чоловіками у 2025-му: чи можна виїхати 21-річному

В Україні чоловіки віком від 18 до 60 років підпадають під обмеження на поїздки за кордон. Оскільки в країні триває мобілізація.

Водночас для окремих категорій населення діють певні винятки. Хто з чоловіків може виїхати за кордон у 2025-му, й чи дозволено покинути межі країни хлопцю 21 року, розповідає 24 Канал.

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Хто може виїхати за кордон у 2025 році

З січня 2025 року, як і після 17 липня 2024-го, українські чоловіки призовного віку – від 18 до 60 років – зобов'язані пред'являти військовий квиток для виїзду за кордон, якщо у них є вагомі підстави для перетину кордону.

Це передбачено постановою про мобілізацію, який поширюється на всіх громадян України з 18 травня.

Право на виїзд за кордон мають:

заброньовані на період мобілізації;

визнані військово-лікарською комісією непридатними до військової служби за станом здоров'я;

чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше неповнолітніх дітей;

батьки-одинаки;

ті, хто має дитину віком до 18 років і чоловіка/дружину, який/яка проходить військову службу за одним із видів військової служби;

інші категорій осіб, визначені статтею 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію (постійний догляд за особами з інвалідністю, виїзд на лікування за кордон, відповідний робочий контракт тощо).

Особи, які мають відстрочку від мобілізації, можуть виїхати за кордон за наявності відповідної відмітки у військових документах.

Право на виїзд за кордон мають і чоловіки, які досягли граничного віку перебування в запасі, – 60 років.

Чи може виїхати за кордон хлопець 21 рік

Студенти

За межі України мають змогу виїхати хлопці-студенти віком від 18 до 22 років, які їдуть для продовження навчання. На кордоні вони мають пред'явити документи про зарахування до закордонних навчальних закладів.

Військові

Крім того, пропуск через державний кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років може здійснюватися, якщо особа проходила військову службу за контрактом у Збройних силах або розвідувальному органі Міноборони.

Ці особи можуть перетинати державний кордон за наявності:

довідки від військової частини або керівника територіального центру комплектування (у документі мають бути дані про укладений контракт);

військово-облікового документа, що підтверджує проходження служби.

Своєю чергою з 1 червня 2024 року чоловіки, що проживають за кордоном, більше не мають права виїжджати з України під час воєнного стану.

24 Канал не заохочує читачів виїжджати за кордон. Матеріал має на меті забезпечити розуміння законодавства та відповісти на найпоширеніші запитання аудиторії.