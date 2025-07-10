Скільки коштує закордонний паспорт для кота: ціни в різних клініках

Ціни на закордонний ветеринарний паспорт для кота залежать від клініки. Однак для того, щоб перетнути кордон із вусатим другом, потрібен не тільки паспорт.

Перше, що потрібно зробити – отримати ветеринарно-санітарний паспорт міжнародного зразка. Про це пише 24 Канал.

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Скільки коштує зробити закордонний паспорт для кота

Оформлення бланка закордонного паспорта для тварини у державних ветеринарних клініках коштує 51 гривню 29 копійок.

У приватних клініках ціна зазвичай значно вища, приблизно від 100 до 400 гривень, це залежить від міста та установи.

Супутні обов'язкові витрати

Також для міжнародного паспорта треба обов'язково вакцинувати кота проти сказу . Це коштує 100 – 500 гривень залежно від вакцини та клініки.

. Це коштує 100 – 500 гривень залежно від вакцини та клініки. Ще для виїзду за кордон з вусатим другом потрібна ветеринарна довідка (Форми 1 або 1-ВЕТ). Це вартує близько 50 – 200 гривень.

(Форми 1 або 1-ВЕТ). Це вартує близько 50 – 200 гривень. Крім того, тварина повинна бути чипована. Зазвичай ця процедура коштує від 400 до 900 гривень, хоч існують волонтерські програми, які чипують домашніх улюбленців безплатно.

Важливо! Також зверніть увагу на те, що для в'їзду в країни ЄС тваринка повинна здати кров на антитіла до сказу.

Кров на цей аналіз беруть через 30 днів після вакцинації, і в Україні є лише одна сертифікована лабораторія, яка цим займається – вона розташована у Києві.

Усі клініки, які беруть зразки сироваток крові, відправляють їх туди. Тож це займає час і коштує досить дорого.

Вартість самого дослідження у цій лабораторії коштує 2391 гривню і 13 копійок. Приватні клініки часто додають свою націнку за трансфер та час ветеринара.

Також деякі країни можуть вимагати довідку про відсутність племінної цінності кота. Тож перед тим, як їхати за кордон із тваринкою, ретельно ознайомтеся з правилами ввезення для конкретної країни.