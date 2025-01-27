Чи може виїхати за кордон тимчасово непридатний чоловік

Статус "тимчасово непридатний" до військової служби означає, що військовозобов'язаний має тимчасові обмеження за станом здоров'я, які не дозволяють йому служити. Однак у майбутньому він повернеться до служби.

Тож у багатьох повстає питання, чи можуть такі чоловіки виїжджати за кордон. Про це пише 24 Канал.

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Чи можуть тимчасово непридатні виїжджати за кордон

У статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" мовиться, що військовозобов'язані, які потребують хірургічного втручання, можуть отримати відстрочку на кілька місяців для операції та подальшої реабілітації.

За чинним законодавством, тривалість відстрочки для тимчасово непридатних може тривати від 1 до 12 місяців. За цей час вони мають право на виїзд за кордон.

Після завершення відстрочки військовозобов'язані повторно оглядаються ВЛК для встановлення придатності до військової служби.

Час, необхідний для лікування та реабілітації, тобто й час відстрочки, військово-лікарська комісія визначає індивідуально. Якщо за пройдений термін на переогляді людина все ще залишилася непридатною, то її можуть продовжити.