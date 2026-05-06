У ДМС попередили українців: без цих кроків виїхати на ПМП не вдасться

Українцям нагадали про обов’язкову процедуру оформлення виїзду на постійне місце проживання за кордон. Насамперед варто знати нюанси, без яких переїзд може стати неможливим.

У Державній міграційній службі пояснили, хто має право на таку процедуру та які кроки потрібно пройти.

Що треба знати перед виїздом?

У міграційній службі пояснили порядок оформлення виїзду на постійне місце проживання за кордон. Йдеться про обов’язкову процедуру для громадян, які планують офіційно змінити країну проживання.

Право на оформлення такого виїзду мають українці, які досягли 16-річного віку. Для цього необхідно подати заяву на ім’я керівника територіального підрозділу міграційної служби за місцем реєстрації.

Подати документи можна особисто, звернувшись до підрозділу ДМС. Заяву дозволяється заповнити самостійно або за допомогою працівника служби. Для повнолітніх заявників потрібно оформити два примірники документа.

Процедура передбачає кілька етапів, які необхідно пройти послідовно:

подати заяву до територіального органу ДМС;

дочекатися рішення (його ухвалюють протягом 5 днів);

після позитивного рішення – знятися з реєстрації місця проживання в Україні;

отримати довідку з податкових органів про відсутність заборгованостей;

повторно звернутися до ДМС для проставлення відповідних відміток у документах.

Лише після виконання всіх цих кроків громадянин може офіційно виїхати за кордон на постійне проживання.

Окремі правила діють для дітей. Якщо батьки планують виїзд разом із дитиною, необхідно оформити окрему заяву на кожного неповнолітнього. Для дітей до 16 років або осіб, визнаних недієздатними, документи подають один із батьків, опікун або інший законний представник.

Також варто врахувати строки: після отримання дозволу є лише шість місяців, щоб виконати всі необхідні формальності. Якщо цього не зробити вчасно, процедуру доведеться проходити повторно.

