Українцям, які подорожують до Європи, слід пам'ятати не лише про візові правила, але й про фінансові вимоги. У деяких країнах мандрівники повинні продемонструвати докази наявності достатньої кількості коштів на кожен день перебування.

Суми відрізняються: десь це всього кілька євро, а десь – десятки й навіть сотні. Які мінімальні суми вимагають різні країни Європи, розповідає 24 Канал з посиланням на Eurotrips.

Які мінімальні суми для в'їзду в країни Європи?

Правила діють для безвізових поїздок і стосуються як готівки, так і коштів на банківських картках.

Ось приблизні вимоги для популярних країн:

Польща – 300 злотих при поїздці до трьох днів, або 100 злотих за кожен день при більш тривалому перебуванні.

Естонія – близько 86 євро на день, одна з найвищих вимог в ЄС.

Угорщина – всього 3 євро на добу, мінімальна сума серед країн Шенгену.

Німеччина – приблизно 45 євро на день на людину.

Греція – від 50 євро на добу або не менше 300 євро при короткій поїздці.

Іспанія – близько 71 євро на день.

Італія – для одного туриста до 5 днів – 269,6 євро, для груп сума менше.

Франція – від 32,5 євро при наявності підтвердженого житла, або 120 євро, якщо його немає.

Швейцарія – 91 євро на день, для студентів – 27 євро.

Литва, Чехія, Фінляндія – в середньому 30 – 40 євро на добу.

У деяких країнах, зокрема в Австрії та Люксембурзі, розмір суми оцінюється в індивідуальному порядку і залежить від конкретної мети візиту.

Як перевіряють кошти на кордоні?

Мандрівники повинні знати, що прикордонники та візові офіцери мають право вимагати підтвердження наявності коштів при в'їзді в країну.



Як перевіряють наявність коштів на кордоні / Фото Shutterstock

Прийнятними формами підтвердження є:

готівка;

виписка з банківського рахунку або квитанції з банкомата;

довідка про бронювання готелю, яка свідчить про сплату частини вартості проживання.

Тим, хто має намір користуватися банківською карткою, рекомендується видрукувати виписку, що відображає поточний баланс на рахунку, до початку подорожі. Це допоможе уникнути затримок і запитань на митному контролі.

