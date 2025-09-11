Украинцам, путешествующим в Европу, следует помнить не только о визовых правилах, но и о финансовых требованиях. В некоторых странах путешественники должны продемонстрировать доказательства наличия достаточного количества средств на каждый день пребывания.

Суммы отличаются: где-то это всего несколько евро, а где-то – десятки и даже сотни. Какие минимальные суммы требуют разные страны Европы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Eurotrips.

Какие минимальные суммы для въезда в страны Европы?

Правила действуют для безвизовых поездок и касаются как наличных, так и средств на банковских карточках.

Вот примерные требования для популярных стран:

Польша – 300 злотых при поездке до трех дней, или 100 злотых за каждый день при более длительном пребывании.

Эстония – около 86 евро в день, одно из самых высоких требований в ЕС.

Венгрия – всего 3 евро в сутки, минимальная сумма среди стран Шенгена.

Германия – примерно 45 евро в день на человека.

Греция – от 50 евро в сутки или не менее 300 евро при короткой поездке.

Испания – около 71 евро в день.

Италия – для одного туриста до 5 дней – 269,6 евро, для групп сумма меньше.

Франция – от 32,5 евро при наличии подтвержденного жилья, или 120 евро, если его нет.

Швейцария – 91 евро в день, для студентов – 27 евро.

Литва, Чехия, Финляндия – в среднем 30 – 40 евро в сутки.

В некоторых странах, в частности в Австрии и Люксембурге, размер суммы оценивается в индивидуальном порядке и зависит от конкретной цели визита.

Как проверяют средства на границе?

Путешественники должны знать, что пограничники и визовые офицеры имеют право требовать подтверждения наличия средств при въезде в страну.



Как проверяют наличие средств на границе / Фото Shutterstock

Приемлемыми формами подтверждения являются:

наличные деньги;

выписка с банковского счета или квитанции из банкомата;

справка о бронировании отеля, которая свидетельствует об уплате части стоимости проживания.

Тем, кто намерен пользоваться банковской картой, рекомендуется распечатать выписку, отражающую текущий баланс на счету, до начала путешествия. Это поможет избежать задержек и вопросов на таможенном контроле.

