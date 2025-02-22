В цьому часто плутаються: чи може виїхати за кордон чоловік, знятий з обліку

В Україні триває воєнний стан, тож військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років не мають права виїжджати з країни. Окрім винятків, передбачених законом.

Варто також зауважити, що між зняттям з військового обліку та виключенням з нього – колосальна різниця. Про це пише 24 Канал.

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Чи має право виїхати за кордон чоловік, знятий з обліку

Військовозобов'язані, зняті з військового обліку, не мають права на виїзд за кордон. Адже зняття з обліку є тимчасовим і передбачає повернення на облік через певний час. До прикладу, коли людина переїжджає, то знімається з обліку одного ТЦК та СП, щоб стати на облік іншого.

Зняття з військового обліку не підтверджує факту інвалідності чи непридатності до військової служби, які б давали б можливість виїзду. Тому слід звернутися до ТЦК та СП, оновити військово-облікові дані, пройти ВЛК і далі вже розбиратися з питанням можливості перетину кордону.

А ось "виключений з військового обліку" – зовсім інше, адже це втрата статусу військовозобов'язаного. Тобто такі чоловіки автоматично мають право на виїзд за кордон, не повинні ставати на облік та проходити ВЛК.

Кого виключають з військового обліку: