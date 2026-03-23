Визначили найкращі міста Польщі для життя: хто несподівано опинився в кінці списку

У Польщі оприлюднили новий рейтинг міст за рівнем якості життя, який щороку викликає жваві обговорення. Аналітики врахували цілу низку показників – від економічної ситуації та вартості житла до безпеки, екології та доступності медицини.

Результати виявилися несподіваними. Дослідження підготувало видання Business Insider.

Які міста у Польщі визнали найкращими для життя?

Цього року перше місце розділили одразу два міста – Познань та Жешув. Натомість Вроцлав, попри статус одного з ключових економічних центрів країни, показав несподівано слабкий результат. Місто опинилося на третьому місці з кінця разом із Гожув Вєлькопольський. Нижче в рейтингу розташувалися лише Краків та Кельце.

Повний рейтинг найкращих міст для життя у Польщі виглядає так:

Познань та Жешув,

Катовіце та Люблін,

Варшава,

Ольштин та Лодзь,

Гданськ та Щецин,

Бидгощ,

Білосток та Ополе,

Вроцлав та Гожув Вєлькопольський,

Краків,

Кєльце.

Чому Вроцлав не зайняв першу сходинку?

Вроцлав залишається одним із найважливіших економічних центрів Польщі, де активно розвиваються технології, логістика та інновації. Рівень безробіття там становить близько 2,3%, а середня зарплата в корпоративному секторі перевищує 10 тисяч злотих. Однак високі доходи не компенсують витрат: житло у місті залишається дорогим.

Середня ціна квадратного метра на вторинному ринку сягає понад 13 тисяч злотих, і середньостатистичний мешканець може дозволити собі придбати лише близько 0,75 квадратних метра нерухомості на місяць.



Однією з головних причин низької позиції стали проблеми з доступом до медицини. За даними NFZ, у 2026 році середній час очікування на прийом до спеціаліста у Вроцлаві становить близько 169 днів. У деяких випадках ситуація ще складніша:

гастроентеролог – до 456 днів,

кардіолог – 264 дні,

окуліст – 261 день.

Крім того, рівень злочинності також викликає занепокоєння. За перші три квартали 2025 року у місті зафіксували понад 14 тисяч правопорушень. Додатково експерти OECD звертають увагу, що різниця в якості життя між польськими містами все частіше пояснюється не лише економікою, а й рівнем міської інфраструктури та доступом до базових послуг.

Зокрема, у великих агломераціях, таких як Вроцлав, швидке зростання населення призводить до перевантаження транспорту, медицини та ринку житла, що безпосередньо впливає на щоденний комфорт мешканців.

