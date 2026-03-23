Визначили найкращі міста Польщі для життя: хто несподівано опинився в кінці списку
- Познань і Жешув зайняли перше місце в рейтингу найкращих міст для життя в Польщі, тоді як Вроцлав опинився на третьому місці з кінця.
- Вроцлав, попри економічну важливість, має проблеми з дорогим житлом, доступом до медицини та високим рівнем злочинності.
У Польщі оприлюднили новий рейтинг міст за рівнем якості життя, який щороку викликає жваві обговорення. Аналітики врахували цілу низку показників – від економічної ситуації та вартості житла до безпеки, екології та доступності медицини.
Результати виявилися несподіваними. Дослідження підготувало видання Business Insider.
Які міста у Польщі визнали найкращими для життя?
Цього року перше місце розділили одразу два міста – Познань та Жешув. Натомість Вроцлав, попри статус одного з ключових економічних центрів країни, показав несподівано слабкий результат. Місто опинилося на третьому місці з кінця разом із Гожув Вєлькопольський. Нижче в рейтингу розташувалися лише Краків та Кельце.
Повний рейтинг найкращих міст для життя у Польщі виглядає так:
- Познань та Жешув,
- Катовіце та Люблін,
- Варшава,
- Ольштин та Лодзь,
- Гданськ та Щецин,
- Бидгощ,
- Білосток та Ополе,
- Вроцлав та Гожув Вєлькопольський,
- Краків,
- Кєльце.
Чому Вроцлав не зайняв першу сходинку?
Вроцлав залишається одним із найважливіших економічних центрів Польщі, де активно розвиваються технології, логістика та інновації. Рівень безробіття там становить близько 2,3%, а середня зарплата в корпоративному секторі перевищує 10 тисяч злотих. Однак високі доходи не компенсують витрат: житло у місті залишається дорогим.
Середня ціна квадратного метра на вторинному ринку сягає понад 13 тисяч злотих, і середньостатистичний мешканець може дозволити собі придбати лише близько 0,75 квадратних метра нерухомості на місяць.
Чому Вроцлав не зайняв першу сходинку / Фото Unsplash
Однією з головних причин низької позиції стали проблеми з доступом до медицини. За даними NFZ, у 2026 році середній час очікування на прийом до спеціаліста у Вроцлаві становить близько 169 днів. У деяких випадках ситуація ще складніша:
- гастроентеролог – до 456 днів,
- кардіолог – 264 дні,
- окуліст – 261 день.
Крім того, рівень злочинності також викликає занепокоєння. За перші три квартали 2025 року у місті зафіксували понад 14 тисяч правопорушень. Додатково експерти OECD звертають увагу, що різниця в якості життя між польськими містами все частіше пояснюється не лише економікою, а й рівнем міської інфраструктури та доступом до базових послуг.
Зокрема, у великих агломераціях, таких як Вроцлав, швидке зростання населення призводить до перевантаження транспорту, медицини та ринку житла, що безпосередньо впливає на щоденний комфорт мешканців.
