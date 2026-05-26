Водійські права в Польщі тепер отримати простіше: що саме змінилося для українців

Українці, які проживають у Польщі, отримали розширені можливості для отримання водійського посвідчення. У низці польських міст тепер теоретичний іспит на права можна складати українською мовою.

Як мовиться на сайті уряду Польщі, серед міст, де доступна така опція, – Варшава, Краків, Люблін, Гданськ, Білосток, Тарнів, Ольштин та інші.

Це рішення має на меті полегшити процес складання іспитів для іноземців, зокрема для великої кількості українських громадян, які нині проживають у Польщі.

Що зміниться для українців?

Практична частина іспиту, як і раніше, проводиться польською мовою. Водночас кандидати можуть скористатися послугами перекладача, щоб уникнути мовних труднощів під час екзамену. Для отримання водійського посвідчення в Польщі іноземці повинні відповідати базовим вимогам.

Зокрема, необхідно:

досягти встановленого віку для відповідної категорії прав,

підтвердити проживання в країні щонайменше 185 днів.



Водійські права в Польщі тепер отримати простіше / Фото Unsplash

Процедура оформлення починається з отримання профілю кандидата водія (PKK). Для цього потрібно:

пройти медичний огляд,

подати необхідні документи до відповідного органу за місцем проживання,

дочекатися реєстрації профілю.

Після отримання PKK кандидат може або записатися до автошколи, або готуватися самостійно, проходячи лише практичні заняття з водіння. Після успішного складання теоретичного та практичного іспитів необхідно сплатити збір у розмірі 100 злотих за виготовлення посвідчення. Зазвичай документ готується протягом дев’яти робочих днів, однак у разі додаткових перевірок цей термін може бути довшим.

Статус виготовлення водійського посвідчення можна перевірити онлайн через сервіс info-car.pl.