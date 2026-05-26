Водійські права в Польщі тепер отримати простіше: що саме змінилося для українців
26 травня, 14:29
Водійські права в Польщі тепер отримати простіше: що саме змінилося для українців

Альона Гогунська
Українці, які проживають у Польщі, отримали розширені можливості для отримання водійського посвідчення. У низці польських міст тепер теоретичний іспит на права можна складати українською мовою.

Як мовиться на сайті уряду Польщі, серед міст, де доступна така опція, – Варшава, Краків, Люблін, Гданськ, Білосток, Тарнів, Ольштин та інші. 

Це рішення має на меті полегшити процес складання іспитів для іноземців, зокрема для великої кількості українських громадян, які нині проживають у Польщі. 

Що зміниться для українців?

Практична частина іспиту, як і раніше, проводиться польською мовою. Водночас кандидати можуть скористатися послугами перекладача, щоб уникнути мовних труднощів під час екзамену. Для отримання водійського посвідчення в Польщі іноземці повинні відповідати базовим вимогам. 

Зокрема, необхідно:

  • досягти встановленого віку для відповідної категорії прав,
  • підтвердити проживання в країні щонайменше 185 днів.


Процедура оформлення починається з отримання профілю кандидата водія (PKK). Для цього потрібно:

  • пройти медичний огляд,
  • подати необхідні документи до відповідного органу за місцем проживання,
  • дочекатися реєстрації профілю. 

Після отримання PKK кандидат може або записатися до автошколи, або готуватися самостійно, проходячи лише практичні заняття з водіння. Після успішного складання теоретичного та практичного іспитів необхідно сплатити збір у розмірі 100 злотих за виготовлення посвідчення. Зазвичай документ готується протягом дев’яти робочих днів, однак у разі додаткових перевірок цей термін може бути довшим. 

Статус виготовлення водійського посвідчення можна перевірити онлайн через сервіс info-car.pl.

